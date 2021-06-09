وكانت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونِتسكا قد التقت على مدار الأيام الماضية بعدد من كبار المسئولين اللبنانيين، حيث التقت برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ونائب رئيس حكومة تصريف الأعمال وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية بالإنابة فى حكومة تصريف الأعمال زينة عكر.

وناقشت فرونتسكا في لقاءاتها مجالات التعاون الرئيسية بين لبنان والأمم المتحدة المرتكزة على احتياجات لبنان ذات الأولوية، وذلك على المستويات السياسية والأمنية والإنسانية والإنمائية، كما تطرقت إلى آخر التطورات فى لبنان.

وفور وصولها للبنان قبل عدة أيام لتسلم مهام عملها، أكدت فرونيسكا أن لبنان بلد واعد ذو إمكانيات هائلة، معبرة عن ثقتها في قدرة البناء على ذلك من أجل التعافى وإعادة بناء مستقبل أفضل.