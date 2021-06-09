اليوم السابع
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رئيس وزراء كندا للجالية المسلمة بعد حادث الدهس الإرهابى: "لستم وحدكم"

الأربعاء، 09 يونيو 2021 01:56 م
رئيس وزراء كندا للجالية المسلمة بعد حادث الدهس الإرهابى: "لستم وحدكم" رئيس وزراء كندا
كتب محمد شعلان

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دعم جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، الجالية المسلمة في كندا بعد حادث الدهس الذي تعرضت له أسرة مكونة من خمس أفراد فى مدينة لندن، مؤكدا أن المواطنين في كندا يقفون بجانب الجالية المسلمة ويشاركوهم الحزن والغضب بسبب الحادث المأساوي في مدينة لندن.

رئيس وزراء كندا على تويتر
رئيس وزراء كندا على تويتر

 

ووجه جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، رسالة إلى المسلمين عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "إلى أولئك الذين عرفوا العائلة التي تعرضت للحادث، وللابن الذي نجا، والمسلمين في لندن والمجتمعات في جميع أنحاء كندا، إلى كل من يشعر بالحزن أو الغضب أو الخوف: لستم وحدكم. الكنديون في جميع أنحاء البلاد يحزنون معكم ويقفون معكم دائمًا".

رئيس وزراء كندا
رئيس وزراء كندا

 

بالأمس، استهل مجلس العموم (البرلمان) فى كندا جلسته، بوقوف النواب دقيقة صمت؛ حدادا على ضحايا الهجوم المتعمد بشاحنة على عائلة مسلمة فى مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو يوم الأحد الماضي، والذى أسفر عن مقتل أربعة منهم.

وقال رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو - تعليقا على الحادث أثناء الجلسة التى قدمت خلالها أحزاب بيانات خاصة حول الهجوم - "لقد قُتلوا (الأسرة المسلمة) فى عمل وحشى وجبان ووقح. لم يكن هذا القتل مصادفة. كان هجوما إرهابيا بدافع الكراهية فى قلب أحد مجتمعاتنا ".

وأضاف: "فى الآونة الأخيرة، كان الكثير من الكنديين يستمتعون بالمشى فى المساء للحصول على القليل من الهواء النقى بعد أيام طويلة فى المنزل خلال هذا الوباء. هذا ما خرجت من أجله جدة ووالدان وطفلين.. لكن على عكس كل ليلة، لم تعد هذه العائلة إلى المنزل".

وفى وقت سابق، قام سائق بدهس العائلة المكونة من خمس أفراد يوم الأحد الماضي بينما كانت تنتظر عند تقاطع طرق فى مدينة لندن، حيث صعد السائق عمدا على الرصيف وصدمهم بسبب دينهم الإسلامى، بحسب ما قال المسئولون.


رئيس وزراء كندا

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حادث دهس اسرة فى كندا

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