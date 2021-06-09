اليوم السابع
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دراسة توضح تأثير زيت الزيتون فى تقليل مخاطر الإصابة بالنوبة القلبية

الأربعاء، 09 يونيو 2021 12:00 ص
دراسة توضح تأثير زيت الزيتون فى تقليل مخاطر الإصابة بالنوبة القلبية النوبة القلبية ـ ارشيفية
كتبت مروة هريدى

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النوبة القلبية هي حالة طبية طارئة خطيرة يمكن أن تكون مهددة للحياة إذا لم يتم علاجها على الفور، ويقدم النظام الغذائي دفاعًا حاسمًا ضد الإصابة بنوبة قلبية، وقد تم الترويج لاستخدام زيت الزيتون فى الطهي المعروف بكفاءته في تعزيز صحة القلب، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

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النوبة القلبية هي حالة طبية طارئة خطيرة، حيث يتم منع إمداد القلب بالدم فجأة، عادة بسبب تراكم الكوليسترول ما قد يترتب عليه الإصابة بأمراض القلب، ولحسن الحظ يمكنك تجنب الإصابة بالنوبة القلبية عن طريق تغير أنماط الحياة غير الصحية في حياتك، ويعتبر النظام الغذائي هو المفتاح لتحقيق ذلك، وقد تم تحديد بعض العناصر لخصائصها الصحية للقلب.

وفقًا لدراسة حديثة تم تقديمها في الجلسات العلمية لعلم الأوبئة والوقاية من أمراض القلب، فإن زيت الزيتون قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

من جانبها، قالت مؤلفة الدراسة الرئيسية مارتا جواش فيري: "ربطت الدراسات السابقة بين الاستهلاك المرتفع لزيت الزيتون وصحة القلب والأوعية الدموية، خاصة في دول البحر الأبيض المتوسط ​​حيث يزيد استهلاك زيت الزيتون".

 

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وجد الباحثون أن أولئك الذين يتناولون أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون كل يوم لديهم خطر أقل بنسبة 15 في المائة للإصابة بأي نوع من أمراض القلب والأوعية الدموية، وخطر أقل بنسبة 21 في المائة للإصابة بأمراض القلب التاجية.

وأوضحت الدراسة أيضًا أنه على الرغم من أن زيت الزيتون أثبت أنه أكثر صحة من الزبدة والسمن، إلا أنه لم يقدم فوائد أكثر من الزيوت النباتية الأخرى مثل الذرة وفول الصويا.

ومع ذلك، فإن تناول المزيد من زيت الزيتون لم يؤثر على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.


النوبة القلبية

اسباب الإصابة بنوبة قلبية

اعراض النوبة القلبية

السكتة الدماغية

فوائد زيت الزيتون

الزيوت النباتية

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