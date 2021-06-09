اليوم السابع
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جيش الصومال: مقتل عشرات المسلحين من حركة الشباب فى انفجار قنبلة أثناء تجميعها

الأربعاء، 09 يونيو 2021 11:30 ص
جيش الصومال: مقتل عشرات المسلحين من حركة الشباب فى انفجار قنبلة أثناء تجميعها الجيش الصومالى - صورة أرشيفية
وكالات

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نقلت وسائل إعلام محلية عن بيان للجيش الصومالي وصف بالمقتضب، مقتل أكثر من 60 إرهابيا من حركة الشباب بينهم مقاتلون أجانب في انفجار جنوب الصومال.

وحسب موقع روسيا اليوم، أفيد بأن هذا الانفجار وقع في قرية تبعد 65 كيلو مترا غربي مدينة قريولي جنوبي الصومال.

وأوضح الجيش الصومال أن إرهابيين متحالفين مع القاعدة قتلوا في انفجار ناجم عن قنبلة كان يجري تجميعها في مجمع يضمهم بقرية "ألا فوتو"، الواقعة في إقليم شبيلي السفلى.

ونص بيان الجيش على أن "الانفجار وقع في مجمع حركة الشباب بعد انفجار مواد متفجرة كان يعدها الإرهابيون"، مشيرا إلى أن خبراء متفجرات من حركة الشباب وإرهابيين أجانب كانوا من بين القتلى.

 


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