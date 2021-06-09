تناول المانجو أثناء الحمل يحمي من ارتفاع ضغط الدم ويدعم نمو طفلك

ندى سليم

تحمل المانجو العديد من الفوائد الصحية فى الجسم، بجانب أنها تعد فاكهة مفضلة لدى الكثيرين، لأنها تحتوي على مزيج من المذاق الحامض والحلو، كما أنها غنية بالفيتامينات والمعادن ، مثل الحديد وحمض الفوليك وفيتامين ج وفيتامين أ وفيتامين ب 6 والبوتاسيوم والماغنيسيوم.

وتعد المانجو خيارا صحيا جيدا للأمهات خلال فترة الحمل، نظرا لأنها تلعب دورًا فى الحفاظ على صحة الأم والجنين ايضا، طبقا لما ورد في موقع Dr health benefits.





فيما يلي فوائد تناول المانجو أثناء فترة الحمل:



1.تمنع فقر الدم خلال الحمل



تساعد المانجو فى منع حدوث الأنيميا وفقر الدم خلال الحمل لأنها غنية بعنصر الحديد اللازم لصحة الأم والجنين.

2.تسهم فى تطور الجنين



تحتوي المانجو على حمض الفوليك الأساسي لتطور الجنين، وخاصة نمو دماغ الجنين والجهاز العصبي في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، كما تساعد حمض الفوليك على منع عيوب الأنبوب العصبي التي قد تحدث في بداية الحمل.

3. منع الإمساك أثناء الحمل



المانجو غنية بالألياف الغذائية الضرورية للجهاز الهضمي، لذا يمكن أن تسهم في التغلب على أعراض الإمساك التي تشكو منها النساء الحوامل.

4.الوقاية من السرطان



لأنها غنية بفيتامين سي وتعمل كمضاد للأكسدة، كما أنها غنية بفيتامين ج الذى يحمى من السرطان .

ويسهم فيتامين سي من خفض خطر الولادة المبكرة.

5.تكوين عظام الجنين



المانجو غنية بفيتامين أ الذى يساعد في تكوين عظام وأسنان الطفل وهو ضروري لصحة عيون الطفل وجهاز مناعته، وإذا لم تحصل المرأة الحامل على ما يكفي من فيتامين أ أثناء الحمل ، فستكون هناك مشكلة في الرؤية لطفلها.

6.تساعد فى نمو الجهاز العصبي للجنين



تسهم المانجو أثناء الحمل في نمو دماغ الجنين والجهاز العصبي لأنها غنية بفيتامين ب 6 الضروري للجهاز العصبي للطفل ولتكوين خلايا الدم الحمراء.