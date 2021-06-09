اليوم السابع
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الأربعاء، 09 يونيو 2021 11:16 م
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تقرير: بايدن يهدف إلى إغلاق معتقل جوانتنامو بنهاية ولايته الأولى

الأربعاء، 09 يونيو 2021 11:00 م
تقرير: بايدن يهدف إلى إغلاق معتقل جوانتنامو بنهاية ولايته الأولى جو بايدن الرئيس الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/

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بدأ الرئيس الأمريكى جو بايدن، عملية إغلاق مرفق الاحتجاز الأمريكى فى خليج جوانتانامو، وسط آمال بإتمام الإغلاق فى كوبا بنهاية فترة ولايته الأولى .

 

وأفادت صحيفة ذا هيل الأمريكية، أن إدارة بايدن تواصل جهودها لإغلاق معتقل جوانتانامو فى محاولة لتجنب انتكاسة سياسية وتريد إحراز تقدم قبل 11 سبتمبر، الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية عام 2001 .

وتعمل الإدارة على نقل بعض السجناء فى المنشأة إلى دول أخرى، فى حين سيتعين على الكونجرس السماح بنقل أى من المشتبهين بالإرهاب، بما فى ذلك المتورطين فى 11 سبتمبر، إلى منشأة احتجاز فى أراضى الولايات المتحدة .

ويوجد 40 شخصًا رهن الاعتقال فى جوانتنامو، الذى افتتحه الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش فى عام 2002.

وحاول الرئيس الأسبق باراك أوباما إغلاق المعتقل خلال فترة رئاسته لكنه واجه معارضة شديدة من الكونجرس .

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق حول الجدول الزمنى للإغلاق.

 


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أمريكا

أخبار أمريكا

معتقل جوانتنامو

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