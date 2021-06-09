اليوم السابع
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تعرف على أول مترو بالإسكندرية ومواصفاته وموعد بدء تنفيذه فى 10معلومات

الأربعاء، 09 يونيو 2021 02:00 م
تعرف على أول مترو بالإسكندرية ومواصفاته وموعد بدء تنفيذه فى 10معلومات مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

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تخطط وزارة النقل لإنشاء أول مترو فى الإسكندرية من خلال تطوير وتحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو، ويقدم اليوم السابع فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذا المترو خلال التقرير التالى:

1ـ سيكون مترو سطى مماثل للخط الأول مترو أنفاق القاهرة.

2ـ سيمتد بطول 22 كم.

3ـ مساره بالكامل سطحى باستثناء مسافة 6 كم سيجرى تسييره خلالها على كوبرى علوى.

4ـ سيتم عزل المسار بالكامل بسور علوى كما الحال فى خطوط مترو الأنفاق.

5ـ التكلفة التقديرية للمشروع 1.5 مليار دولار.

6ـ بنك الاستثمار الأوربى سيوفر 750 مليون دولار فى صورة قرض ميسر والباقى يجرى التفاوض مع بعض مؤسسات التمويل الدولية لتدبيره.

7ـ مخطط يشمل المشروع 18 محطة مترو بطول المسار.

8ـ السرعة التصميمة للمشروع ستكون 120 كم/ س.

9ـ تم اختيار مكتب سيسترا الفرنسى ليكون استشارى المشروع ويشرف على أعمال تنفيذه.

10ـ سيتم طرح تنفيذ المشروع لاختيار الشركة المنفذة عقب الانتهاء من إجراءات توفير التمويل المطلوب بالكامل.

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مترو الاسكندريه

محطه ابوقير

بنك الاستثمار

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