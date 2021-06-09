تعرف على أبرز علامات تلف " طلمبة البنزين " وطرق الحفاظ عليها

كتبت : أماني سمير

تعتبر " طلمبة البنزين " هي جزءً هام مرتبط بمحرك السيارة لأنها مسئولة عن ضخ البنزين، عبر الخراطيم إلى نظام حقن الوقود المباشر «الإنجيكشن»، ثم انتقاله إلى المحرك، ومع تعرضها للتلف تصاب السيارة بعطل مفاجئ على الطريق ، سنتعرف علي كيفية الكشف عن تلف طلمبة البنزين وبعض النصائح للحفاظ عليها .



س : ما هي أبرز العلامات التي تخبرك بتلف طلمبة البنزين ؟

ج : أولا عند توقف محرك السيارة بشكل مفاجئ عن العمل، وذلك لعدم وصول الوقود إلى المحرك يكون السبب هو عطل طلمبة البنزين

س: هل ضعف عزم محرك السيارة مؤشر علي عطل طلمبة البنزين ام لا ؟

ج : بالفعل عند ملاحظة ضعف في الاداء وعزم المحرك اثناء القيادة يكون السبب هو وجود عطل بطلمبة البنزين ، وذلك نتيجة عدم ضخ البنزين بصورة طبيعية إلى المحرك .



س : ماذا نفعل عند وجود صعوبة تشغيل محرك السيارة ؟

ج: اولا يجب الكشف علي طلمبة البنزين لانها من احد الأسباب القوية ، بسبب خلل بقوة الدفع في طلمبة البنزين .



س : هل ملاحظة تقطيع في أداء المحرك عند القيادة مؤشر لإنتهاء العمر الإفتراضي لطلمبة البنزين ؟

ج : بالفعل نعم رغم انه قد تتشابه هذه العلامة مع علامات دالة على أعطال أخرى، مثل تلف فلتر الوقود أو شمعات الاحتراق ولكن طلمبة البنزين سبب قوي لوجود عذا التقطيع اثناء القيادة .



س : ماذا نفعل عند حدوث اهتزازات بمحرك السيارة ؟

ج : اذا تم ملاحظة وجود اهتزازات بمحرك السيارة خاصة عندما يكون المحرك يعمل والسيارة متوقفة يجب تغيير طلمبة البنزين علي وجه السرعة لضمان أداء أفضل للموتور .



س: ماهي أهم النصائح التي يجب إتباعها للمحافظة على طلمبة البنزين ؟

1- تغيير فلتر البنزين في الموعد المحدد، الذي يلعب دورا مهما في حجب الرواسب والشوائب الموجودة في البنزين، ومنع وصولها إلى طرمبة البنزين، مما يحافظ على كفاءة الطرمبة والمحرك.

2- عدم انخفاض مستوى البنزين داخل خزان الوقود، حتى لا تسحب مضخة البنزين الشوائب والرواسب التي توجد في قاع الخزان عند انخفاض مستوى البنزين عن المنتصف.

3- اختيار نوعية البنزين المناسبة والجيدة للسيارة، والموصي بها من الشركة المصنعة للسيارة سواء ٩٢ او ٩٥ اوغيرها .