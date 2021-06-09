ترودو يبحث إعادة فتح الحدود بين كندا والولايات المتحدة على مراحل

أوتاوا أ ش أ

يبحث رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، فى تطبيق نهج تدريجى مرحلى لإعادة فتح الحدود الكندية مع الولايات المتحدة، بدءا بالمسافرين الملقحين بالكامل.

وقال ترودو فى مقابلة افتراضية: "ندرس كيف سنبدأ فى الترحيب بالسياح بطريقة تدريجية مع انخفاض الأرقام فى كندا، حيث تبدأ الأرقام فى الانخفاض فى الولايات المتحدة وأماكن أخرى حول العالم"، مضيفًا أن كندا بحاجة إلى ضمان تطعيم المسافرين بشكل كامل قبل عبورهم الحدود.

وقال: "لا نريد المخاطرة بمزيد من تفشى المرض - الموجة الرابعة ستكون مدمرة، ليس فقط للاقتصاد ولكن للمعنويات" .

ومن أجل تحديد الشكل الذى سيبدو عليه النهج التدريجى ، قال ترودو "إن الحكومة ستأخذ فى الاعتبار مقاييس مثل أرقام الحالات الدولية ومعدلات التطعيم العالمية وعلى سبيل المثال، أحد السيناريوهات المحتملة هو أن المرحلة الأولى ستسمح للمسافرين الذين تم تطعيمهم بتجنب الحجر الصحى إذا قدموا اختبار كوفيد-19 سلبيا".

وقال رئيس وزراء كندا: "الخطوات التى سيتم اتخاذها لتخفيف التدابير الحدودية فى الوقت المناسب ستكون قائمة على العلم وستستند إلى حقيقة أنه عندما يتلقى المسافرون كلتا الجرعتين من اللقاح، فإنهم يتمتعون بدرجة أكبر من الحماية وأقل عرضة لخطر الإصابة نقل كوفيد-19".

ولا يزال تاريخ إعادة الفتح الفعلى غير واضح. لم يقدم ترودو أى جدول زمنى .. كان رئيس الوزراء قد اقترح سابقا أن 75 فى المائة من الكنديين سيحتاجون إلى جرعة أولى من لقاح كوفيد-19 وتطعيم 20 فى المائة بالكامل من أجل تخفيف القيود على الحدود.