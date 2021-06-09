تحيا_مصر_ومعاك_يا_سيسي تريند على توتير.. ومغردون: 7 سنوات من الإنجاز

كتب محمد تهامى زكى

على مدار 7 سنوات كاملة، حقق فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، الإنجاز تلو الآخر والعديد من الإنجازات فى مختلف مجالات التنمية، لينهض بمصر نهضة عظيمة ونقلة حضارية كبيرة تضاهى الدول الكبرى، منذ تولى الحكم وهو دأب على العمل الجاد وإعادة مسار الوطن لطريقه الصحيح، عن طريق المشاريع القومية العملاقة، التى تقوى من اقتصاد البلد.

إنجازات السيسى، على مختلف الأصعدة والمجالات سواء السياسية أو التنموية، دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعى، على تدشين هاشتاج #تحيا_مصر_ومعاك_يا_سيسي، تصدر قائمة تريند تويتر فى مصر، خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع الاحتفال بالسنة السابعة فى عهد الرئيس، سردوا من خلاله أهم الإنجازات والمشروعات التى حققها الرئيس خلال هذه الفترة التى تلت فترة عصيبة من تاريخ مصر.





وتنوعت تغريدات المدونين من خلال الهاشتاج، حيث قال أحمد عمر: "السيسى عمل قوة عسكرية واقتصادية واستصلح أراضى وبنى عاصمة بحجم دولة وأنشأ مصانع و100 مليون صحة، وقضى على ڤيروس c وبنى مدارس وجامعات ومستشفيات وبيقضى على العشوائيات، وعمل تكافل وكرامة وضاعف التصدير والاحتياطى النقدى فى وقت قياسى، رغم مؤتمر العالم للإرهاب ضده".





وقال الدكتور على همام الخولى: "سلام إليك، وسلام عليك، وسلام منا ولقلبك السلام، سلام إلى من فرض على الأرض السلام، سلام إلى من عرفنا فى عهده معنى السلام، سلام إلى من فرض على أعتى الطغاة السلام، سلام على من أتى بهم صاغرين رافعين رايات السلام، سلام على من جعل الأعادى يركضون نحو السلام".





وقالت إلهام: "يارب يديمك نعمة علينا ياريس ولا يحرمناش منك، أحلى ريس وأحلى عصر بنعيشه والله"، وقال حساب باسم بيكو: "عملت لمصر كتير، وكفاية عليك انك طردت الإخوان وريحتنا من أذاهم، وأنت حبيبنا ورئيسنا، وهتفضل مصر منورة ومتقدمة بيك، عشت لنا وتحيا مصر"، فيما قال أحمد: "الرئيس الوحيد اللى مش بياخد إجازة ولا بينام، ربنا يعينك ويحفظك وينصرك".





فيما قال محمد جمال: "100 مليون شكر ومحبة وتقدير على حجم الجهد المبذول على مدار السنين الماضية، وستستمر التنمية بمشيئة الله عز وجل، 7 سنوات حصاد الخير لمصر والمصريين"، وقال محمود شرقاوى: "7 سنين من الإنجازات والتطوير، نعم أنت قائد الثورة الحقيقى وكلنا فى ضهرك".





وقال علي: "شكرًا وألف شكرًا لمن وهب روحه وقلبه وعقله وجسده وكل أركانه وحواسه لانتشال وطنه من براثن شرور الخونة الأوغاد"، وقال شريف صالح: "السيسى عمل اللى متعملش من 100 سنة".











