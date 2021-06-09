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تجديد حبس المتهمين بحفر نفق لسرقة أنابيب البترول بحلوان 15 يوما

الأربعاء، 09 يونيو 2021 12:04 م
تجديد حبس المتهمين بحفر نفق لسرقة أنابيب البترول بحلوان 15 يوما محكمه ، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس مالك عقار و4 آخرين 15 يوما على ذمة التحقيق، حفروا نفقا أسفل منزلهم بمنطقة حلوان، للاستيلاء على مواد بترولية من خطوط أنابيب شركة بترول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

البداية بورود معلومات للأجهزة الأمنية، عن قيام عائلة تملك عقارا بمنطقة حلوان، بحفر نفق أسفله لسرقة مواد بترولية من مواسير خطوط أنابيب تمر من المكان فى الأرض، وبتكثيف التحريات تبين صحة المعلومات، وأن المتهمين يبيعون المواد البترولية عقب سرقتها، تمت مداهمة المكان والقبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة، وتبين من المعاينة وجود نفق أسفل المنزل.


عصابة سرقة انابيب البترول فى حلوان

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