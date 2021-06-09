اليوم السابع
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الأربعاء، 09 يونيو 2021 02:47 م
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انعقاد الدورة العادية لمجلس وزراء الإعلام العرب 16 يونيو الجارى

الأربعاء، 09 يونيو 2021 02:14 م
انعقاد الدورة العادية لمجلس وزراء الإعلام العرب 16 يونيو الجارى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد رشيد خطابى
بيشوى رمزى

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يعقد مجلس وزراء الإعلام العرب دورته 51 بمقر جامعة الدول العربية في 16 يونيو الجارى، برئاسة جمهورية السودان، ووزراء الإعلام والمسؤولين عن الإعلام في الدول الأعضاء، ومشاركة رؤساء الاتحادات والمنظمات المعنية على أن يسبق أعمال هذه الدورة اجتماع للجنة الدائمة للإعلام العربي (الدورة 95) يومي 13-14 يونيو الجاري واجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب (الدورة 13) في 15 يونيو.                 

وقد أكد السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد، المشرف على قطاع الإعلام والاتصال، أن هذه الدورة التي ستنعقد حضوريا تكتسي أهمية خاصة في سياق التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية التي ستتصدر جدول أعمال المناقشات انطلاقا من البند المتعلق "بالاستراتيجية الإعلامية العربية" و"خطة التحرك  الإعلامي العربي بالخارج" فى ضوء التوجهات الإعلامية الداعمة لهذه القضية العادلة بروح من الالتزام والتضامن بين مختلف مكونات وروافد الجسم الإعلامي العربي.                                                                          

ومن المنتظر خلال هذه الدورة بحث سبل تحديث آليات عمل هاتين الوثيقتين المرجعيتين وتفعيلهما وخاصة ما يتعلق بتكريس مركزية القضية الفلسطينية في الأجندة الإعلامية العربية، والانخراط الفعال للإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف، وإنتاج محتوى إعلامي مهني متعدد الأبعاد لاحتواء الإسقاطات النمطية والأحكام المسبقة المسيئة للصورة الجماعية العربية لدى الآخر.   

 كما أعلن خطابى أن هذه الاجتماعات ستتدارس قضايا أخرى تهم مستقبل الإعلام العربي منها اعتماد برنامج عمل الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة واللجنة العربية للإعلام الالكتروني وإدراج مادة الإعلام التربوي في المناهج التعليمية العربية، ووضع استراتيجية للتعامل مع كبريات الشركات الإعلامية المؤثرة في المشهد الرقمي العالمي.                                                    

 


الجامعة العربية

مجلس وزراء الإعلام العرب

أحمد رشيد خطابى

السودان

جامعة الدول العربية

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