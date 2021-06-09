اليوم السابع
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النيابة تأمر بضبط متهم بسرقة 7 طن بلاستيك من منشاة ناصر

الأربعاء، 09 يونيو 2021 08:00 م
النيابة تأمر بضبط متهم بسرقة 7 طن بلاستيك من منشاة ناصر سرقة-ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة منشأة ناصر، بسرعة ضبط وإحضار عامل متهم مع 2 آخرين سبق القبض عليهما بسرقة 7 أطنان بلاستيك من مخزن بمنطقة الدويقة.

وتلقى قسم شرطة منشـأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من  صاحب مخزن بلاستيك كائن بدائرة القسم، باكتشاف سرقة كمية من البلاستيك بلغت 7 أطنان من المخزن ملكه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء الواقعة 3 أشخاص (سائق، عاملين بالمخزن محل البلاغ)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين منهم ( عامل – سائق)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب، وأقر العامل المضبوط بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمخزن خطط لسرقة محتوياته، وفى سبيل ذلك قام بالاستيلاء على المفتاح الخاص بالمخزن واصطنع نسخة منه، وتمكنوا من الدخول للمخزن عقب انصراف جميع العاملين به والاستيلاء على المسروقات عقب تحميلها على سيارة "نقل" (قيادة السائق).

وأرشد المتهمان عن السيارة المُشار إليها المستخدمة فى الواقعة، وبإرشادهما ضبطت الشرطة كافة المسروقات المُستولى عليها لدى عميلهم "سئ النية" (صاحب مخازن كسارات بلاستيك كائن بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية ومقيم بذات العنوان)، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات ، واتهمهما والهارب بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.


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منشأة ناصر

الدويقة

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اليوم السابع بلس

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