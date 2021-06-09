المملكة المتحدة تفتح تحقيقاً فى انتهاك شركات طيران قوانين حماية المستهلك

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أعلنت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة اليوم الأربعاء، عن فتح تحقيق فيما إذا كانت شركة "رايان اير" الإيرلندية والخطوط الجوية البريطانية قد انتهكتا القانون برفضهما رد المبالغ للعملاء الذين أجبروا على إلغاء رحلاتهم بسبب إغلاق كوفيد-19.

وذكرت هيئة أسواق المال في بيان نشرته الحكومة البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أن "هيئة أسواق المال البريطانية قلقة من أن عدم عرض استرداد الأموال، فربما تكون كلتا الشركتين بذلك قد انتهكتا قوانين حماية المستهلك وتركت الناس يتحملون الخسائر على نفقتهم الخاصة".

ووفقًا لهيئة مراقبة المنافسة، رفضت كلتا الشركتين خلال فترات الإغلاق في جميع أنحاء المملكة المتحدة، إعادة الأموال إلى الأشخاص الذين لم يتمكنوا من السفر بشكل قانوني، حيث تقدم الخطوط الجوية البريطانية قسائم صرف داخلية أو إمكانية إعادة الحجز فيما توفر "رايان اير" خيار إعادة الحجز.

وقال أندريا كوسيلي الرئيس التنفيذي لهيئة أسواق المال، "لقد حجز العملاء هذه الرحلات بحسن نية ولم يتمكنوا قانونا من استخدامها بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم تمامًا .. ونعتقد أنه كان يجب إعادة الأموال لهم".

ورداً على هذا الإعلان، زعمت شركة الخطوط الجوية البريطانية، مع ذلك، أنها تصرفت "بشكل قانوني في جميع الأوقات" من خلال تقديم سياسات حجز مرنة للغاية في نفس الوقت الذي تعمل فيه بجدول زمني مخفض بشكل كبير بسبب قيود السفر التي تفرضها الحكومة، بينما قالت شركة رايان إير إنها تنظر في المبالغ المستردة على أساس كل حالة على حدة ودفع المبالغ المستردة "في الحالات المبررة".