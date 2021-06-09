القبض على شخصين انتحلا صفة رجال شرطة لسرقة متعلقات المواطنين بالبساتين

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد الجعفرى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" بمنطقة البساتين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط (شخصين، مقيمان بدائرة القسم) لقيامهما باستيقاف المارة وتفتيشهم منتحلين صفة رجال شرطة، وبحوزتهما (مبلغ مالى – سلاح أبيض- بطاقة رقم قومى بإسم أحد الأشخاص) وبصحبتهما المجنى عليهم (3 أشخاص).

وبسؤال المجنى عليهم، أقر أحدهم بأنه حال سيره بمحل الضبط، فوجئ بالمتهمين يستوقفاه لتفتيشه عقب إيهامه بأنهما رجال شرطة من قوة وحدة مباحث القسم، واستوليا منه على المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما.

وبمناقشة باقى المجنى عليهم، أقرا بأنهم حال سيرهم بمحل البلاغ مستقلين مركبة "توك توك" قيادة أحدهما قام المتهمان باستيقافهما وتفتيشهما عقب إيهامهم بأنهما من رجال الشرطة، واصطحابهم معهما بالمركبة المشار إليها بدعوى المرور بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهمان بما جاء بأقوال المجنى عليهم أيداها، كما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الاستيلاء على متعلقات المجنى عليهم، وأقرا بأن بطاقة الرقم القومى المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.