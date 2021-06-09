العربية: واشنطن تعلن شراء 500 مليون جرعة من لقاح فايزر لمنحها لدول أخرى

أعلنت واشنطن شراء 500 مليون جرعة من لقاح فايزر لمنحها لدول أخرى، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكان الدكتور رتشارد برينان مدير الطوارئ الإقليمى بمنظمة الصحة العالمية، قال خلال مؤتمر صحفى عبر الفيديو، إن اللقاحات التى اعتمدتها المنظمة هى لقاحات آمنة وناجحة، وبعض الدول لا توافق على بعض اللقاحات عند السفر ونحاول أن نغير هذه الأوضاع بالمناقشة مع هذه الدول، لأنه يعتبر من ضمن التعقيدات التى تواجه الاشخاص بالعالم، حيث أن جميع اللقاحات التى وافقت عليها المنظمة آمنة.

وأكد الدكتور عبد الناصر أبو بكر رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بالمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، إن بعض الدول بإقليم شرق المتوسط تسلمت لقاح فايزر، وموديرنا، وكل اللقاحات التى اعتمدتها منظمة الصحة العالمية عبرمرفق كوفاكس أوعبر اتفاقيات ثنائية أمنة ، كما أن شركة فايزر أرسلته لبعض الدول ضمن مرفق كوفاكس الذى يضمن توصيل اللقاح لجميع الدول.