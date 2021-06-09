العراق يعلن القبض على 4 متهمين بقضايا إرهابية فى كركوك

بغداد أ ش أ

أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، القبض على 4 متهمين بقضايا إرهابية فى محافظة كركوك الواقعة شمال البلاد.

وذكرت الخلية ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية العراقية اليوم - أنه "بناء على معلومات استخبارتية دقيقة من قبل الاستخبارات العسكرية فى وزارة الدفاع وبالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة فى كركوك، تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على 4 مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب خلال عمليات أمنية فى مناطق متفرقة بالمحافظة".

وأشار البيان إلى أنه "تم القبض على اثنين منهم فى إحدى المزارع فى ناحية شوان بشمال شرقى المحافظة، ومتهم فى منطقة تركلان، أما الأخير تم إلقاء القبض عليه بمنطقة التون كوبري"، موضحا فى الوقت نفسه أنه تم تسليم جميع المعتقلين إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى حقهم.

وتشن القوات العراقية بين الحين والآخر عمليات تعقب وملاحقة مستمرة لخلايا تنظيم داعش الإرهابى والجماعات الإرهابية فى البلاد، تسفر عن اعتقال قادة وعناصر من التنظيم، فضلا عن مطلوبين بقضايا مختلفة.