الصحة العالمية: شركة فايزر وفرت لقاحها لعدد من دول إقليم شرق المتوسط

كتبت أمل علام

قال الدكتور رتشارد برينان مدير الطوارىء الإقليمى بمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفى عبر الفيديو، إن اللقاحات التى اعتمدتها المنظمة هى لقاحات آمنة وناجحة، وبعض الدول لا توافق على بعض اللقاحات عند السفر ونحاول أن نغيرهذه الاوضاع بالمناقشة مع هذه الدول، لأنه يعتبر من ضمن التعقيدات التى تواجه الاشخاص بالعالم، حيث أن جميع اللقاحات التى وافقت عليها المنظمة آمنة.

وأكد الدكتور عبد الناصر أبو بكر رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بالمكتب الاقليمى لمنظمة الصحة العالمية،إن بعض الدول بإقليم شرق المتوسط تسلمت لقاح فايزر، وموديرنا، وكل اللقاحات التى اعتمدتها منظمة الصحة العالمية عبرمرفق كوفاكس أوعبر اتفاقيات ثنائية أمنة ، كما أن شركة فايزر أرسلته لبعض الدول ضمن مرفق كوفاكس الذى يضمن توصيل اللقاح لجميع الدول.

وقال:إن هناك عدد كبير من الفطريات منتشرة منذ القدم وليس لها علاقة بفيروس كورونا، موضحا إن الفطر الأسود أوالأبيض أو الأصفر غير مرتبط بفيروس كورونا، فهذه الفطريات تصيب أصحاب المناعة الضعيفة، وليس لها علاقة بالسلالات المتحورة، وهى أمراض تصيب الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة من ذوى المناعة الضعيفة.

وأضافت الدكتورة رنا الحجة مدير إدارة البرامج بالمكتب الاقليمى لشرق المتوسط، إن الوسيلة الوحيدة التى تجنب التغيرات هو الالتزام بطرق الوقاية مع أخذ اللقاحات، موضحة انه خلال عام ونصف تعلمنا الكثيرعن الفيروس، ونحاول أن نساعد جميع دول العالم، وحتى التوصيات تتغير ولكن بناء على توافر البيانات، نحاول أن تكون التوصيات ملائمة للأوضاع الخاصة بكل بلد، مشيرة إلى أننا لدينا نقص بحوالى 200 مليون جرعة من لقاح كورونا.