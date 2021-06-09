الشيوخ الأمريكى يقر 250 مليار دولار لمواجهة التهديد التكنولوجى الصينى

كتب محمد جمال

أقر مجلس الشيوخ الأمريكى تشريعا بإجماع حزبى جاءت نتيجته 68 صوتا مقابل 32، يهدف إلى مواجهة النفوذ المتزايد للصين، بحسب وسائل إعلام غربية.

وانضم 19 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين الذين صوتوا لصالح إقراره.

والسناتور الديمقراطي بيرني ساندرز عن ولاية فيرمونت هو العضو الوحيد في الحزب الديمقراطي الذي صوت ضد مشروع القانون.

يذكرأن، أكد البيت الأبيض، أن تفشي جائحة كورونا فى الولايات المتحدة خلال العام الماضي تسببت فى أضرار كبيرة بملايين الشركات الصغيرة فى الولايات، مفيدة بأن إدارة الرئيس جو بايدن قامت بتوزيع أكثر من 250 مليار دولار اغاثة للشركات الصغيرة لمواجهة تحديات أزمة كورونا، فضلا عن تخصيص أموال أخرى من برنامج حماية الرواتب للشركات الصغيرة.

ونشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على "تويتر"، رسالة لدعم الشركات الصغيرة فى امريكا، قائلا: "لقد أصاب فيروس كوفيد -19 ملايين الشركات الصغيرة - بشدة. قامت إدارتنا بتوزيع أكثر من 250 مليار دولار على شكل إغاثة للشركات الصغيرة، مع تخصيص 95٪ من أموال برنامج حماية شيكات الرواتب للشركات الصغيرة التي تضم أقل من 20 موظفًا".