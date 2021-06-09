اليوم السابع
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الشيوخ الأمريكى يقر 250 مليار دولار لمواجهة التهديد التكنولوجى الصينى

الأربعاء، 09 يونيو 2021 02:47 ص
الشيوخ الأمريكى يقر 250 مليار دولار لمواجهة التهديد التكنولوجى الصينى مجلس الشيوخ الأمريكى
كتب محمد جمال

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أقر مجلس الشيوخ الأمريكى تشريعا بإجماع حزبى جاءت نتيجته 68 صوتا مقابل 32، يهدف إلى مواجهة النفوذ المتزايد للصين، بحسب وسائل إعلام غربية.

وانضم 19 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين الذين صوتوا لصالح إقراره.

والسناتور الديمقراطي بيرني ساندرز عن ولاية فيرمونت هو العضو الوحيد في الحزب الديمقراطي الذي صوت ضد مشروع القانون.

وأفادت وسائل إعلام غربية ، بأن مجلس الشيوخ الأمريكى حصل على عدد كافٍ من الأصوات للموافقة على نحو 250 مليار دولار من الميزانية، للتصدي للتهديد التكنولوجى من الصين، وما زال التصويت مستمراً.

يذكرأن، أكد البيت الأبيض، أن تفشي جائحة كورونا فى الولايات المتحدة خلال العام الماضي تسببت فى أضرار كبيرة بملايين الشركات الصغيرة فى الولايات، مفيدة بأن إدارة الرئيس جو بايدن قامت بتوزيع أكثر من 250 مليار دولار اغاثة للشركات الصغيرة لمواجهة تحديات أزمة كورونا، فضلا عن تخصيص أموال أخرى من برنامج حماية الرواتب للشركات الصغيرة.

ونشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على "تويتر"، رسالة لدعم الشركات الصغيرة فى امريكا، قائلا: "لقد أصاب فيروس كوفيد -19 ملايين الشركات الصغيرة - بشدة. قامت إدارتنا بتوزيع أكثر من 250 مليار دولار على شكل إغاثة للشركات الصغيرة، مع تخصيص 95٪ من أموال برنامج حماية شيكات الرواتب للشركات الصغيرة التي تضم أقل من 20 موظفًا".


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