الشيوخ الأمريكى يقترب من إقرار 250 مليار دولار للتصدى للتهديد التكنولوجى الصينى

وكالات

يذكرأن، أكد البيت الأبيض، أن تفشي جائحة كورونا فى الولايات المتحدة خلال العام الماضي تسببت فى أضرار كبيرة بملايين الشركات الصغيرة فى الولايات، مفيدة بأن إدارة الرئيس جو بايدن قامت بتوزيع أكثر من 250 مليار دولار اغاثة للشركات الصغيرة لمواجهة تحديات أزمة كورونا، فضلا عن تخصيص أموال أخرى من برنامج حماية الرواتب للشركات الصغيرة.

ونشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على "تويتر"، رسالة لدعم الشركات الصغيرة فى امريكا، قائلا: "لقد أصاب فيروس كوفيد -19 ملايين الشركات الصغيرة - بشدة. قامت إدارتنا بتوزيع أكثر من 250 مليار دولار على شكل إغاثة للشركات الصغيرة، مع تخصيص 95٪ من أموال برنامج حماية شيكات الرواتب للشركات الصغيرة التي تضم أقل من 20 موظفًا".



حساب البيت الابيض على تويتر

وفى وقت سابق، أكد الرئيس الامريكى جو بايدن، أن خطة الوظائف الأمريكية خلقت الكثير من فرص العمل للمواطنين وحققوا الكثير من الإنجازات، موضحا أن موافقة الكونجرس على تمرير خطة الوظائف الأمريكية سيخلق ملايين الوظائف ذات الأجر الجيد لمواطني الولايات المتحدة.

وغرد الرئيس الأمريكى جو بايدن، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "منذ بداية إدارتنا ، وفرنا أكثر من 1.5 مليون وظيفة، لقد قطعنا شوطًا طويلاً، ولكن الحقيقة هي أنه لا يزال أمامنا المزيد لنقطعه، ويحتاج الكونجرس إلى تمرير خطة الوظائف الأمريكية التي ستخلق ملايين الوظائف ذات الأجر الجيد لإعادة بناء البنية التحتية لأمتنا.

وأكد البيت الأبيض على أهمية خطة الوظائف الأمريكية التى وضعتها إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن لتوفير المزيد من الوظائف لمواطنى الولايات المتحدة، وأشار البيت الأبيض إلى أن خطة الوظائف ستوفر الاجواء لأفضل العقول الأمريكية لتحقيق مزيد من الابتكار وتوفير الكثير من الوظائف الجديدة.