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السيطرة على حريق بمخزن كرتون بالشركة المصرية للزجاج والبلور بمسطرد

الأربعاء، 09 يونيو 2021 11:34 م
السيطرة على حريق بمخزن كرتون بالشركة المصرية للزجاج والبلور بمسطرد حريق - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب بمخزن الكرتون بالشركة المصرية للزجاج والبلور بمسطرد، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن الكرتون بالشركة المصرية للزجاج والبلور بمسطرد.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وعلى الفور انتقل العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، ورجال الحماية لموقع الحريق، وجرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح.

وبالفحص والمعاينة، تبين أن الحريق نشب بمخزن الكرتون بالشركة المصرية للزجاج والبلور بمسطرد، وأن المخزن مقام على 45 متر مربع، كما أن الحريق نشب  بالمخزن كله، ولا يوجد خسائر بالأرواح، وبفضل جهود رجال الحماية تم منع امتداد النيران لباقى أجزاء المصنع، فيما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق.


اخبار القليوبية

الحماية المدنية بالقليوبية

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