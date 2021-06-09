السمنة تزيد خطر حدوث مضاعفات كورونا الممتدة بعد التعافى.. دراسة تكشف

كتبت هند عادل

كشفت دراسة بحثية أجريت في كليفلاند كلينك الأمريكية أن السمنة تزيد من خطر حدوث مضاعفات لفيروس كورونا على المدى الطويل، كما كشفت العديد من الدراسات الآثار السلبية للسمنة على الجسم بما في ذلك تعرضه لخطرالإصابة بحالات صحية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل العظام ومشاكل الصحة العقلية، ويتعرض الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة أيضًا لخطر متزايد للإصابة بعدوى كورونا مقارنة بالأشخاص غير البدينين، وفقا لتقرير لموقع time now news.



السمنة

ووفقًا لدراسة أجريت في كليفلاند كلينك على 2839 مريضًا تعافوا من عدوى كورونا دون الحاجة إلى الدخول في وحدة العناية المركزة، تم العثور على خطر متزايد من مضاعفات كوفيد 19 طويلة الأجل بسبب السمنة.

قال علي أمينيان ، مدير معهد السمنة والتمثيل الغذائي في كليفلاند كلينيك والباحث الرئيسي في البحث: " تشير هذه الدراسة الحالية لأول مرة إلى أن المرضى الذين يعانون من السمنة المتوسطة إلى الشديدة معرضون بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات طويلة الأمد كورونا".

وأضاف بارتولومي بورغيرا ، رئيس معهد الغدد الصماء والتمثيل الغذائي في كليفلاند كلينيك والمحقق المشارك في الدراسة: "يمكن تفسير ملاحظات هذه الدراسة بالآليات الأساسية في العمل لدى المرضى الذين يعانون من السمنة ، مثل الالتهاب المفرط ، والضعف المناعي ، والأمراض المصاحبة ".

وأشار: "يمكن أن تؤدي هذه الحالات إلى نتائج سيئة في المرحلة الحادة من فيروس كورونا في المرضى الذين يعانون من السمنة، ويمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر حدوث مضاعفات طويلة الأجل لـ كوفيد 19لدى هؤلاء المرضى".

طرق الوقاية من السمنة