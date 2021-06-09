الخارجية الأردنية تدين حادث الدهس الإرهابى فى كندا

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أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية حادثة الدهس الإرهابية التى وقعت في مدينة لندن بمقاطعة أونتاريوا الكندية، وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص من عائلة مسلمة وإصابة طفل بجروح خطيرة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله على الفايز - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية - إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الحادث الإرهابي واستهداف المدنيين الأبرياء على أساس الدين والعرق والذي يتنافى مع كافة القيم الدينية والإنسانية، مشددا على موقف المملكة الرافض للإرهاب بأشكاله وصوره كافة مهما كانت دوافعه وأسبابه.

وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب كندا ولذوي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للطفل المصاب.

بدروه، أعرب رئيس وزراء كندا جاستن ترودو عن تضامنه مع المسلمين فى بلاده بعد حادث دهس تعرضت له أسرة مكونة من خمس أفراد فى مدينة لندن، مساء الأحد الماضى، والذى أسفر عن مقتل أربعة وإصابة طفل. وقال ترودو فى سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمى على تويتر: "لقد أصابنى الروع من الأخبار القادمة من مدينة لندن فى مقاطعة أونتاريو.. لأحباء هؤلاء الذين تم إرهابهم بحادث الكراهية أمس، نحن هنا معك... ونحن هنا أيضا مع الطفل الذى لا يزال فى المستشفى.. قلوبنا معكن، وستكونون فى أفكارنا وأنتم تتعافون".

وتابع ترودو قائلا فى تغريدة ثانية: إلى الجالية المسلمة فى لندن والمسلمين عبر البلاد، اعرفوا أننا نقف معكم. الإسلاموفوبيا ليس لها مكان فى أى من مجتمعاتنا.. هذه الكراهية ماكرة وحقيرة، ويجب أن تتوقف".

وقال ترودو إنه تحدث عبر الهاتف مساء أمس مع عمدة لندن والمسئولين بشأن هذا الهجوم البغيض والشنيع الذى وقع فى المدينة. وأخبرتهم أننا سنواصل استخدام كل أداة لدينا لمحاربة الإسلاموفوبيا، وسنكون هنا مع هؤلاء الذين أصابهم الحزن.

وقام سائق بدهس العائلة المكونة من خمس أفراد يوم الأحد بينما كانت تنتظر عند تقاطع طرق فى مدينة لندن، حيث صعد السائق عمدا على الرصيف وصدمهم بسبب دينهم الإسلامى، بحسب ما قال المسئولون.

وقال مسئول شرطة لندن بول وايت: هناك دليل على أنه كان عملا مخططا له مع سبق الإصرار بدافع الكراهية. ويعتقد أن الضحايا كانوا مستهدفين لأنهم مسلمون.