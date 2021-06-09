اليوم السابع
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الجيزة تجرى قرعة إلكترونية لتخصيص 64 وحدة سكنية بالقومى للإسكان بأكتوبر

الأربعاء، 09 يونيو 2021 03:56 م
الجيزة تجرى قرعة إلكترونية لتخصيص 64 وحدة سكنية بالقومى للإسكان بأكتوبر اللواء احمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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أجرت محافظة الجيزة بمقر مديرية الإسكان القرعة الالكترونية لتخصيص 64 وحدة سكنية من الوحدات المتبقية من المرحلة الأولى والثانية بالمشروع القومى للإسكان بمدينة 6أكتوبر والتى قد تم الاعلان عنها مسبقا، حيث تم سحب أكثر من 3 الاف استمارة من المواطنين الراغبين فى التقدم وبلغ عدد المتقدمين الذين سددو بالفعل مقدم الحجز 1203 مواطنين وعدد المواطنين الذين انطبق عليهم الشروط 1068 مواطنا. 
 
تم تنفيذ القرعة الالكترونية تطبيقاً للإجراءات الاحترازية حفاظاً على السلامه العامة فى ظل المجهودات التى تنفذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا، وقد شهدت القرعة حضور لجنة ضمت أعضاء من هيئة الرقابة الإدارية وبنك الاسكان والتعمير ومديرية الإسكان بالجيزة وعضو من مجلس النواب، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة والمحددة لذلك .
 
كما شهدت القرعة الإلكترونية تحديد أسماء الفائزين، ورقم العقار والوحدة السكنية التى تحددت لكل فائز والبالغ عددهم 64 مواطنا. 
 
وأشارت محافظة الجيزة، إلى أنه على الذين لم يوفقوا فى القرعة التوجه لاسترداد المقدم المدفوع، وذلك من خلال الفرع الذى تم سداد مقدم الحجز به اعتبارا من يوم الأحد الموافق 4/7/2021 حتى الخميس الموافق 29/7/2021 خلال أيام العمل الرسمية، علماً بأنه تم استبعاد الغير منطبق عليهم شروط المشروع من دخول هذه القرعة.

الجيزة

شقق الاسكان

تخصيص شقق الاسكان

قرعة شقق الاسكان

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