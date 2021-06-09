الجارديان: المحدثات بين بروكسل ولندن حول أيرلندا الشمالية على وشك الانهيار

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن أيرلندا الشمالية تبدو على وشك الانهيار، حيث أشارت لندن إلى أنها لا تزال تدرس اتخاذ إجراء أحادى الجانب للحفاظ على تدفق الإمدادات دون عوائق من بريطانيا إلى المنطقة.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروش سيفوفيتش: "كان الصبر ينفد للغاية"، ووصف العلاقة مع المملكة المتحدة بأنها "على مفترق طرق".

ووسط مخاوف من أن تتطور الأزمة المتصاعدة بشأن أيرلندا الشمالية إلى حرب تجارية، قال ديفيد فروست، وزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، إنه لم تكن هناك "اختراقات" فيما يتعلق بفحوصات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ولكن لم تحدث "أعطال" بعد اجتماع استمر ساعتين مع سيفوفيتش فى لندن.

وأوضحت الصحيفة، أن الجانبين اتفقا على مواصلة محاولة إيجاد حل قبل 30 يونيو عندما يدخل حظر على اللحوم المبردة بما في ذلك النقانق واللحم المفروم حيز التنفيذ.

لكن وراء الكواليس، كانت المصادر البريطانية أكثر حدة، وقال مصدر كبير مقرب من المحادثات "كل الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة."

وحول احتمال الانتقام والحرب التجارية ، قال المصدر: "نشعر أننا سمعنا هذا من قبل. لا أحد يريد الدخول في حرب تجارية أو أي شيء قريب منها ، من الواضح. للأسف ، اعتدنا على العيش في جو حيث توجد تهديدات لنا، وليس فقط في هذا السياق. يبدو أن الاتحاد الأوروبي غالبًا ما يلجأ إلى التهديدات في مرحلة مبكرة نسبيًا من العملية".

وفى مؤتمر صحفي طويل في لندن ، أعرب سيفوفيتش مرارًا وتكرارًا عن إحباطه من وعود المملكة المتحدة الكاذبة بتنفيذ البروتوكول في أيرلندا الشمالية.

وقال: "إذا اتخذت المملكة المتحدة مزيدًا من الإجراءات الأحادية في الأسابيع المقبلة، فلن نخجل من الرد بسرعة وحزم."

ولدى سؤاله عن الرد، قال إنه يمكن أن يشمل الإجراءات القانونية أو التحكيم أو إجراءات انتقامية أخرى، بما في ذلك التعريفات المستهدفة ، الأمر الذي أثار الحديث عن "حرب النقانق" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على الجانب البريطاني من القناة.

لكنه أصر: "لا نريد أن يحدث هذا ... لم يفت الأوان بعد. دعونا نصحح المسار".