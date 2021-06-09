اليوم السابع
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"التعليم" تضيف مواد تقنيات المعلومات ضمن منهج 4 ابتدائى بداية من العام المقبل

الأربعاء، 09 يونيو 2021 03:29 م
"التعليم" تضيف مواد تقنيات المعلومات ضمن منهج 4 ابتدائى بداية من العام المقبل وزارة التربية والتعليم -أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من المناهج الجديدة لطلاب الصف الرابع الابتدائى للعام الدراسى المقبل، وتضمنت المواد التى سيتم تدريسها للطلاب إضافة مواد تقنيات المعلومات والاتصالات والمهارات المهنية والتربية الدينية والقيم، بجانب الرياضيات والعلوم واللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الإجتماعية فقط.

 

ونجحت وزارة التربية والتعليم فى بناء مناهج جديدة تدرس لتلاميذ الصفوف الأولى من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائي، حيث أصبح لديهم مواد تعليمية جديدة؛ كتب دراسية وأدلة معلم وأيضا مواد تعليمية رقمية تتفق مع المعايير العالمية في بناء المناهج، كما تم الانتهاء من تطوير مناهج الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي، وستكون المواد التعليمية للصف الرابع الابتدائي جاهزة للتطبيق العام المقبل، وبذلك فإن جميع مناهج المرحلة الابتدائية قد انتهت.

 

وأكدت الوزارة أن المناهج الجديدة تهدف فى الأساس إلى بناء الشخصية المصرية، من خلال تنمية المهارات الحياتية، مثل مهارات التفكير الناقد والإبداعي وحل المشكلات والتعاون والتواصل وتحمل المسئولية والعمل في فريق وغيرها وبناء القيم، منها احترام الآخر والتسامح والحب والرحمة وغيرها وتنمية الوعي بالقضايا والتحديات المحلية والعالمية، ومنها القضايا البيئية وقضايا الصحة والسكان والعولمة وعدم التمييز.


التربية والتعليم

المناهج الدراسية للصف الرابع

مناهج دراسية للرابع الابتدائي

اخبار مصر

اخبار مصرية

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