التضامن: إنشاء 5 آلاف حضانة خلال عامين وتوفيق أوضاع 10 آلاف غير مرخصة

كتب ـ مدحت وهبة

أعلن محسن ناجى مدير البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنشاء 5 آلاف حضانة في عامين، وتوفيق أوضاع 10 آلاف حضانة غير مرخصة على مستوى الجمهورية، في إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف محسن ناجي خلال جولة تفقدية لعدد من الحضانات التي تم تطويرها من قبل مؤسسة "مصر الخير" بمركز الطود بمحافظة الأقصر بحضور صبرى عبد الحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، انه تم تطوير 971 حضانة على مستوى الجمهورية يستفيد منها أكثر من 67 ألف طفل في جميع المحافظات. وأن ذلك لم يحدث إلا من خلال اهتمام القيادة السياسية بهذه الفئة العمرية الهامة لمصر، باعتبار أن تلك الفئة هي مستقبل مصر ، مشيرًا إلي أنه مع تطوير الحضانات يتم تحسين مؤشرات التغذية وتحسين مستوى الطفل وقدرته على البناء والتفكير.



وأشاد مدير البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى ملف الحماية الاجتماعية، بما يضمن مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتنفيذ مشروع البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة على مستوى الجمهورية، لافتا الى أن هذه الجولة تأتى فى إطار الاحتفالات بمرور 7 سنوات من الانجازات التي تشهدها مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية، موجهًا الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي علي الدعم اللامحدود للبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، وأنه يتم أعداد المواد التعليمية الخاصة بالحضانات ومشروع الطفولة المبكرة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مضيفًا أنها أول مرة في مصر يكون لدينا معايير جودة واعتماد للحضانات.