اليوم السابع
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التضامن تجرى غدا حوارا بشأن مشروع قانون يسمح لذات الإعاقة الجمع بين معاشين

الأربعاء، 09 يونيو 2021 03:00 م
التضامن تجرى غدا حوارا بشأن مشروع قانون يسمح لذات الإعاقة الجمع بين معاشين وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة  التضامن الاجتماعي، غدا حوارا حول مشروع القانون المقترح من جانب الوزارة لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 قبل تقديمه لمجلس الوزراء، حيث يتضمن المقترح كفالة حق الزوجة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب.

كانت  الدكتورة  نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي قدا أكدت أنه سيتم إجراء حوار، لبناء جسور تواصل مع السيدات ذوات الإعاقة لبحث المشكلة معهن، مضيفة أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة داخلية لإعادة قراءة القانون بنظرة أكثر شمولية وبمنهجية عادلة تساوي بين جميع المواطنين ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي شرعها لهم القانون.

جدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج كانت تتلقى شكاوى كثيرة منذ إعلان اللائحة التنفيذية للقانون في ديسمبر 2019، تتعلق بحق الزوجة في المساواة مع الرجل ذو الإعاقة في جميع الحقوق التي كفلها القانون المذكور أعلاه، حيث أعدت الوزارة مقترحًا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتشارك مسودة المقترح المُعد مع كل من الهيئة القومية للتأمينات ومع وزارة المالية وجميع الجهات ذات الصلة.


التضامن

مشروع قانون للمرأة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين

اخبار مصرية

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