البحرية الأمريكية تستخدم طائرة بدون طيار للتزود بالوقود فى الجو للمرة الأولى

وكالات

استخدمت القوات البحرية الأمريكية طائرة بدون طيار لتزويد طائرة مقاتلة بالوقود في الجو "لأول مرة على الإطلاق".

وحسب موقع الرؤية الإماراتى، هذه التجربة تُظهر أنه يمكن الآن استخدام الطائرات بدون طيار في مهام تتجاوز مهام الاستطلاع أو أهداف الرماية، ما يسمح باستخدام الطائرات المقاتلة المكلفة لعمليات أخرى.

وأوضح أن الطائرة بدون طيار من طراز "إم كيو - 25 ستينجراي" من إنتاج شركة بوينج.

واتصلت الطائرة بدون طيار بطائرة مقاتلة "إف/إيه18- سوبر هورنت" عبر خرطوم ونقلت وقوداً إلى المقاتلة بينما كانت تحلق فوق الغرب الأوسط يوم الجمعة الماضي.