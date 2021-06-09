البحث العلمى تنظم محاضرة عن استخدام عمليات رصد الأرض لمعالجة التحديات البيئية

كتب محمد صبحى

تستضيف أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا اليوم الدكتور هشام العسكري ، أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بُعد بجامعة شابمان بالولايات المتحدة الأمريكية لإلقاء محاضرة عن إستخدام عمليات رصد الأرض لمعالجة التحديات البيئية الرئيسية نحو أهداف التنمية المستدامة، وتأتى المحاضرة من خلال دعوة من منظمة IEEE و هي أكبر منظمة مهنية تقنية في العالم مكرسة لتطوير التكنولوجيا لصالح البشرية.

وتركز المحاضرة حول كيف يمكن استخدام رصد حالة كوكب الأرض لمعالجة قضايا مختلفة تتراوح من الغلاف الجوي إلى البيئة البحرية وسيتم عرضها عالميا وبث مباشر من موقع الأكاديمية اليوم الساعة الرابعة عصراً.

ويعد العسكرى من أحد أهم العلماء المصريين المميزين في الخارج وهو عالم في نظام الأرض وله اهتمام كبير بدراسة المخاطر الطبيعية باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد المختلفة وعلوم البيانات، وقد نشر أكثر من 150 بحثًا في مؤتمرات ومجلات عالمية وفصولاً من الكتب وتم دعم أبحاث الدكتور العسكري من قبل National Science Foundation و NASA ووزارة الزراعة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.