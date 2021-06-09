ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 10016 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 2261 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 12556 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 3916 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 2380 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 3329 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 1253 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، العبور للاستثمار العقاري، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، مطاحن مصر العليا، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أسمنت سيناء، الصناعات الغذائية العربية-دومتي، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العربية للأسمنت، إيديتا للصناعات الغذائية، مجموعة عامر القابضة.

كما أعلنت إدارة البورصة، ورد طلب من الممثل القانوني لشركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية لشطب قيد أسهم الشركة بعدد 6.7 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد من جداول البورصة شطبًا اختياريًا تنفيذا لقرار مجلس إدارة الشركة في 27 أبريل الماضي، والمصدق عليه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأنه جارى استكمال إجراءات الشطب الاختياري لعرض الطلب على لجنة القيد وتنفيذ عملية شراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري بما فيهم المعترضين على الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين وذلك تنفيذًا لإجراءات الشطب الاختياري.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات النساجون الشرقيون للسجاد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 156 ألف سهم، 34450 سهم، 175.3 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية 3 آلاف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي النساجون الشرقيون للسجاد، المجموعة المصرية العقارية 2.3 مليون سهم، 3.3 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 2000 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون 3 ملايين سهم.

وأعلنت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، شراء المساهمة مها محمد الشرفي 3 ملايين سهم بسعر 10.26 جنيه بقيمة إجمالية 30.8 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 0.055% إلى 2.529%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال سيجا انفستمنت لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ردًا على ما نشر بمواقع إخبارية بقيام المجموعة بإطلاق شركة تطوير عقاري ثالثة (شركة رواسي للتطوير العقاري) مع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، فأنها لم تساهم في تلك الشركة أو أي شركة أخرى.