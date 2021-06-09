اتحاد العمال يختار حسن شحاتة أمينا عاما و"الجمل" للمؤسسة الاجتماعية

كتبت آية دعبس

قرر مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى اجتماعه برئاسة جبالى المراغى تعديل هيئة مكتبه واختيار حسن شحاته، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوى، لتولى مسئولية الأمانة العامة للاتحاد العام خلفا للمرحوم محمد وهب اللـه.

ووافق المجلس على اختيار عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لتولى رئاسة المؤسسة الاجتماعية العمالية بشبرا الخيمة، واختيار النائب خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام، لشغل منصب الرئيس التنفيذى للمؤسسة العمالية لخدمات المصايف، ويكون المهندس خالد الفقى، نائب رئيس الاتحاد العام مساعدا.

ووافق المجلس على اختيار المهندس عماد حمدى، نائب رئيس الاتحاد العام لتولى مسئولية الاتحاد العام لشباب العمال.

وصرح حسن شحاته الأمين العام بأن القرارات التى اتخذها مجلس الإدارة سيتم مخاطبة الجهات التنفيذية المعنية بما يعظم من أوجه التعاون خاصة بين التنظيم النقابى والوزارات المعنية.

وقال أن المرحلة القادمة ستشهد آليات حديثة للعمل النقابى والاستغلال الأمثل لموارده الذاتية لتقديم خدمات مباشرة للعاملين والدفع بهم إلى مزيدا من الجهد والعطاء لمصرنا الحبيبة فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.