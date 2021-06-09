اليوم السابع
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رئيس اتحاد العمال بمؤتمر العمل الدولى: تحسن فى الاقتصاد وزيادة مصادر الأجور

الأربعاء، 09 يونيو 2021 05:05 م
رئيس اتحاد العمال بمؤتمر العمل الدولى: تحسن فى الاقتصاد وزيادة مصادر الأجور جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتبت آية دعبس

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أكد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أمام الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولى حرص مصر على توفير كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا والتى شملت جميع منشآت العمل إضافة إلى صرف إعانات شهرية للعمال المتضررين وتقديم الدعم المناسب لأصحاب المنشآت الخاصة لتتمكن من مواصلة أداءها وتحسين اقتصاديات الدولة.

 

وفى مجال الحماية الاجتماعية أشار "المراغى" فى كلمته اليوم عبر (الفيديوكونفرانس) إلى التطور الملحوظ فى تشريعات العمل والعمال خلال السنوات السبع لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي عن طريق إطلاق العديد من المبادرات لتوفير حياة ورعاية صحية كريمة إضافة إلى تحديث تشريعات العمل وإقرار مظلة للتأمينات الاجتماعية وأخرى للتأمين الصحى الشامل وإقرار زيادة مضطردة فى الأجور والمعاشات تواكب الارتفاع المتزايد فى أسعار السلع والخدمات.

 

وجه رئيس اتحاد العمال الشكر لمنظمة العمل الدولية على تقديم مشورتها الفنية عند صدور قانون النقابات وحرية حق التنظيم ودعم المشروع القومى وظائف لائقة للشباب فى مصر.

 

 


اتحاد العمال

جبالى المراغى

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