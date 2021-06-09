اليوم السابع
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إطلاق خدمة إقامة الدعوى المدنية وتجديد الحبس عن بعد بمحكمة شمال سيناء.. صور

الأربعاء، 09 يونيو 2021 05:00 م
إطلاق خدمة إقامة الدعوى المدنية وتجديد الحبس عن بعد بمحكمة شمال سيناء.. صور جانب من الزيارة
كتب إبراهيم قاسم

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بناء على توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل برفع كفاءة مقر مجمع محاكم شمال سيناء الابتدائية ورقمنة الخدمات المقدمة من خلاله لحين عودة انعقاد الجلسات بمقرها الأصلي بمدينة العريش؛  تفقد المستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقني ومحافظ شمال سيناء أعمال التطوير المبدئي وتفعيل الخدمات الرقمية المقدمة من خلال المكاتب الأمامية بمحكمتي العريش الجزئية وشمال سيناء الابتدائية.
 
 
وشارك في الجولة التفقدية لفيف من القضاة وأعضاء المجلسين النيابيين بالمحافظة.
 
وقد شملت أعمال التطوير تشغيل التطبيق الموحد لإدارة الملفات، وتوفير الأجهزة والمعدات، وتدريب موظفي المكتب الأمامي، وتنفيذ خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد، واختبار نظام تداول أوراق الإعلان إلكترونياً، وتطبيق نظامي أرشفة الملفات المحفوظة ومشروع الوثائق المؤمنة، وتفعيل نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد عبر خاصية الاتصال المرئي بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية المختلفة المقدمة من خلال بوابتي مصر الرقمية ووزارة العدل، والبدء في تجهيز قاعات المحاكمات، فضلاً عن مراعاة التصميم الإنشائي  للاستخدام من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة بتخصيص أماكن وممرات خاصة بهم .
 
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محكمة شمال سيناء

إقامة الدعوى المدنية عن بعد

تجديد الحبس

مجمع محاكم شمال سيناء الابتدائية

رقمنة الخدمات

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