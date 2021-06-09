إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على كورنيش دسوق بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصيب منذ قليل، 3 أشخاص بإصابات متفرقة، في حادث انقلاب سيارة بكورنيش دسوق، وتم نقل المصابين لمستشفى دسوق العام، لتلقى العلاج اللازم والإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بوصول استقبال مستشفى دسوق العام 3 مصابين، لانقلاب سيارة ملاكى بكورنيش دسوق، وتم نقلهم عبر سيارات الإسعاف، لمستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين إصابة كلا من أحمد إبراهيم كرسون، 17سنة، من دسوق، بنزيف بالمخ، محمد هشام عبد العظيم، 17سنة، من دسوق، باشتباه ارتجاج بالمخ، وأدهم حسن بدوى، 17سنة، من دسوق، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى.