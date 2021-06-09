إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بطريق الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

‏أصيب 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع بيجو 7 راكب نطاق دائرة مركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسبع سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس ومستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقى العلاج اللازم.

‏‏تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية اختارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بإصابة 10 أشخاص نتيجة تصادم سيارة ملاكى رقم "ر ه أ 1653"، بأخرى بيجو 7 راكب أجرى رقم "ر ه ج 3251"، دائرة مركز ومدينة أبو صوير.

على الفور تم الدفع بسبع سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج وتنوعت إصابتهم ما بين جروح وسحجات بالجسم وكسور وارتجاج، وتم نقلهم لمستشفى جامعة قناة السويس، ومستشفى أبو خليفة للطورئ لتلقى العلاج، ورفض أحد المصابين الانتقال إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتم إجراء الإسعافات الأولية له.



الاسعاف-فى-موقع-الحادث



تصادم-البيجو



تصادم-بيجو



تصادم-سيارة-ملاكى-مع-بيجو



تصادم-ملاكى