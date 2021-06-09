اليوم السابع
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الأربعاء، 09 يونيو 2021 06:56 م
أكرم القصاص
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إصابة ضابط وأمين شرطة أثناء السيطرة على الحريق حريق عمارة سكنية بالفيوم

الأربعاء، 09 يونيو 2021 04:17 م
إصابة ضابط وأمين شرطة أثناء السيطرة على الحريق حريق عمارة سكنية بالفيوم حريق - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

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أصيب ضابط وأمين شرطة اليوم الأربعاء، فى حادث حريق نشب بعمارة مكونة من أربعة طوابق، بقرية قصر بياض، التابعة لمركز ومدينة إبشواى، قبل امتداد النيران إلى المنازل المجاورة.

تلقى اللواء رمزى المزين، مدير أمن الفيوم، إخطارًا العقيد محمد جلال، مأمور مركز شرطة إبشواي، يفيد بنشوب حريق نتيجة ماس كهربائي، بعمارة مكونة من ثلاثة طوابق بقرية قصر بياض التابعة لمركز إبشواي، ما أسفر عن إصابة ضابط وأمين شرطة بحالة اختناق أثناء السيطرة على الحريق، وتم نقلهما إلى مستشفى إبشواى المركزى لعمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم .

دلت التحريات الأولية إلى أن الحريق شب فى مخزن مراتب بعقار سكنى مكون من أربعة طوابق، بقرية قصر بياض بنطاق مركز أبشواي .

 


حريق بمخزن مراتب

عقار سكنى

مخزن مراتب بعقار سكنى

مدينة ابشواى

اصابة ضابط وأمين شرطة بحريق مخزن مراتب

قرية قصر بياض

الحماية المدنية بالفيوم

مدير امن الفيوم

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