إجمالى إصابات كورونا فى العالم 174 مليونا و8 آلاف و52 حالة

أ ش أ

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 174 مليونا و8 آلاف و52 حالة.

وأفادت الجامعة حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و747 ألفا و927 حالة.

من جانبه، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، وجود مؤشرات مشجعة على صعيد تراجع وباء كورونا في العالم، لكنه حذر من التفاوت الكبير في وفرة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، الأمر الذي جعل الدول الغنية محمية من الفيروس بينما الدول الفقيرة لا تزال معرضة للخطر.