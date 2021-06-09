اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 يونيو 2021 03:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 9 - 6 -2021

الأربعاء، 09 يونيو 2021 01:30 م
أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 9 - 6 -2021 ذهب
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر استقرار عند مستويات 812 جنيها للجرام عقب تذبذب واضح وصعود وهبوط الأسعار لأكثر من مرة في تداولات اليوم لتهبط، مع استمرار حركة الذهب في المعاملات الفورية.
 
وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 696 جنيها للجرام، وبلغ عيار 24 سعر 928 جنيها للجرام، في حين يسجل الجنيه الذهب سعر 6496 جنيها، وأونصة الذهب 1895 دولار "سعر فورى يتغير طوال الوقت.
 
وتحرك الذهب داخل نطاق ضيق خلال التعاملات الأربعاء 9 يونيو فيما يترقب المستثمرون مزيدا من البيانات عن التضخم الأميركي ومؤشرات بشأن السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي، فيما قدمت عائدات سندات الخزانة الأضعف بعض الدعم للمعدن الأصفر.
 
هذا وتحوم عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشرة أعوام قرب أقل مستوى في أكثر من شهر بينما استقر مؤشر الدولار.
 
وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1893.80 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:24 بتوقيت غرينتش، وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1896.60 دولار.
 
وغدا الخميس، يتابع المتعاملون عن كثب اجتماع البنك المركزي الأوروبي وتقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لمعرفة توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي حيال السياسة النقدية.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 27.64 دولار للأونصة، ونزل البلاديوم 0.1% إلى 2803.13 دولار بينما هبط البلاتين 0.1% إلى 1160.08 دولار.

أسعار الذهب

الذهب

الذهب اليوم

سعر جرام الذهب سعر الأونصة

الذهب عيار 21

توقعات أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة