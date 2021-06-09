أخبار × 24 ساعة.. الصحة: فحص 16 مليون سيدة ضمن مبادرة الرئيس لصحة المرأة

إعداد مدحت وهبة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، كالتالى:

"التموين" تتعاقد على شراء 100 ألف طن زيت طعام والمخزون يكفى حتى نهاية نوفمبر

التضامن تقرر مد معرض "ديارنا" للأثاث والمفروشات والسلع المعمرة حتى 13 يونيو

الصحة تكشف الفرق بين لقاح كورونا سينوفارم وأسترازينيكا.. اعرف التفاصيل

الصحة: الغذاء غير الآمن سبب وفاة واحد من كل 6 وفيات ناجمة عن الإسهال

وزيرة الصحة: فحص 16 مليون سيدة ضمن مبادرة الرئيس السيسي لصحة المرأة

التعليم: البابل شيت بامتحانات الثانوية العامة هو المرجع الأول لإجابات الطالب

وزير التعليم: سنخاطب سفارة الكويت لإجراء امتحانات المصريين هناك بالنظام الكويتى

التعليم: امتحانات ورقية وتصحح إلكترونيا لمن لم يتسلم التابلت من طلاب الثانوية العامة