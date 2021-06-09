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أخبار × 24 ساعة.. الصحة: فحص 16 مليون سيدة ضمن مبادرة الرئيس لصحة المرأة

الأربعاء، 09 يونيو 2021 12:02 ص
أخبار × 24 ساعة.. الصحة: فحص 16 مليون سيدة ضمن مبادرة الرئيس لصحة المرأة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
إعداد مدحت وهبة

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