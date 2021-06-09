آخر يوم لمعرض وزارة التضامن "ديارنا للأثاث والمفروشات" الأحد

كتب مدحت وهبة

يستمر معرض وزارة التضامن الاجتماعى "ديارنا" للأثاث والمفروشات، المخصص لتجهيز العرائس من منتجات الأثاث والمفروشات والسلع المعمرة، بأرض المعارض بمدينة نصر، ويستمر فعالياته حتى الأحد المقبل بمشاركة 300 عارض من بينهم 200 عارض لمنتجات الأثاث والموبيليا من صغار المنتجين التابعين للجمعيات التعاونية الإنتاجية وصناع مدينة الآثاث بدمياط.



‏‎كما شارك في المعرض 100 عارض لمستلزمات المفروشات من منتجات الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة من محافظات القاهرة، الوادى الجديد، شمال وجنوب سيناء، الفيوم، الغربية، دمياط، المنوفية ، القليوبية، الإسكندرية، أسوان، سوهاج، البحر الأحمر، كما تشارك بالمعرض احدى الشركات بسلع معمرة واستهلاكية لاستكمال منظومة تجهيز العرائس من أجهزة وأساس ومفروشات .



وكانت الدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد قررت مد فترة عمل معرض "ديارنا للأثاث والمفروشات "والسلع المعمرة، لمدة ثلاثة أيام إضافية ليستمر العمل بالمعرض حتى 13 يونيو الجارى، وذلك نظرًا للإقبال الكبير من قبل المواطنين على المعرض.

يذكر أن الوزيرة، قد أكدت أن المعرض يضم 300 عارض من بينهم 200 عارض لمنتجات الأثاث والموبيليا من صغار المنتجين التابعين للجمعيات التعاونية الإنتاجية وصناع مدينة الأثاث بدمياط، كما أن المعرض يضم العديد من المنتجات رخيصة الثمن ذات القيمة المرتفعة، وهو ما يميز معرض ديارنا، خاصة وأن الدولة تعمل على ترويج المنتج المصرى، وتدعم صغار المنتجين العاملين في مجال الأخشاب والأجهزة الكهربائية وتحفز التبادل التجاري بين المحافظات، كما أن معارض الوزارة متخصصة في عرض صناعة الأثاث التى تعد ضمن العديد من المعارض التي تحرص الدولة على إقامتها في مختلف المحافظات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، علاوة على دعم الأسر المنتجة، لتكافؤ الفرص وفتح عديد من المجالات والمشروعات، للارتقاء بالمجتمعات ومحاربة الفقر وتوفير العديد من فرص العمل.