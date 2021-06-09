آخر موعد لاستلام كنترولات الثانوية استمارة الطلبة المتقدمين للامتحان.. غدا

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الخميس، موعدا نهائيا للجان النظام والمراقبة لاستلام استمارات التقدم لجميع الفئات، موضحة أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة من قبل الطلاب المنتظمين المتقدمين للامتحانات.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غدا الخميس 10 يونيو الحالى موعدا نهائيا للجان النظام والمراقبة لاستلام استمارات التقدم لجميع الفئات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، والتي من المقرر أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 10/7/2021، وتستمر حتى الإثنين 2/8/2021.

ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية، الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.