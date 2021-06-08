7 أسباب وراء التهاب وتر الكعب والشعور بالألم فى القدم.. اعرف التفاصيل

كتبت سماح لبيب

يعانى الكثير من الأشخاص من آلام فى الكعبين، ومن أبرزها هو التهاب الوتر "أخيلس" والذى يسبب ألما شديدا ولابد من استشارة الطبيب المختص للتعرف على طرق العلاج اللازم للحالة، وذكر موقع "line health" الطبى أن هناك ما يسمى بالتهابات الوتر "أخيلس" وهى التى تصيب الوتر بعظمة الكعب، وهناك عدد من الأسباب التى تؤدى لآلام شديدة فى الكعبين ومن أبرز أسباب الاصابة التالى:

1- ممارسة المشى بشكل مفرط عادة يسبب التهاب الوتر وخاصة بالنسبة للرياضيين.



الرياضة والمشى

2- الإصابة بأحد الأمراض الروماتيزمية .

3- إجهاد عضلات الساق أثناء ممارسة التمارين الرياضية المتكررة أو النشاط البدنى .

4- لعب الرياضة مثل التنس التى تتطلب توقفا سريعا وتغييرات في الاتجاه.

5- الزيادة المفاجئة فى النشاط البدنى دون السماح لجسمك للتكيف مع زيادة التدريب.

6- ارتداء الأحذية ذات الكعب العالى لفترات طويلة يوميا .

7- كبر السن أيضا حيث يضعف الوتر مع التقدم فى السن .



زيادة الوزن

وأوضح التقرير الطبى المنشور، أن أبرز أعراض التهاب وتر الكعب هى تورم فى الكعبين، أو عدم القدرة على الحركة عند ثنى القدمين، بالإضافة إلى عدم الراحة أثناء الحركة الطبيعية على مدار اليوم .

وأشار إلى أن علاج التهابات وتر الكعبين تتضمن العلاجات المنزلية من خلال وضعها الماء الدافىء يوميا، بالإضافة إلى التوقف عن مسببات المرض المشار إليها وأبرزها الوزن الزائد وجهد عضلات الساق، والمشى بصورة مفرطة ومفاجأة للقدمين أى الشخص الذى لم يمارس المشى باستمرار، بالإضافة إلى ضرورة استشارة الطبيب المختص فى تناول مضادات الالتهاب والتى تستمر لفترات زمنية لا تقل عن 3 أسابيع .