أسباب ألم الركبة فى الليل ونصائح علاجية أهمها خفض الوزن

كتبت فاطمة خليل

ألم الركبة في الليل من الآلام المزعجة وقد يتسبب في عدم الحصول على قدر كاف من النوم، وقد يحدث لك ألم الركبة فقط في الليل وذلك كنتيجة لوقوفك طوال اليوم على قدميك أو ربما تكون تمارين رياضية شديدة هي السبب أو غيرها من الأسباب نتعرف في هذا التقرير على أسباب الم الركبة في الليل، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

أسباب الم الركبة في الليل



أسباب ألم الركبة في الليل عديدة، حيث يمكن أن يحدث ألم الركبة بسبب مجموعة متنوعة من المشكلات، من الإصابة إلى التهاب الأوتار (تهيج الأوتار) إلى التهاب الجراب (تهيج أكياس الجراب التي تحمي العظام والمفاصل) لكن السبب الرئيسي لألم الركبة، هو عادة شكل من أشكال التهاب المفاصل.

الأشخاص الأصحاء لا يعانون عادة من ألم الركبة في الليل، عادة ما يكون هناك سبب، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب الإصابة بالتهاب المفاصل.

التهاب المفاصل ناتج عن اهتراء وتمزق المفاصل وكذلك الغضاريف والأوتار المرتبطة بالمفاصل.

بينما يُلاحظ التهاب المفاصل عادةً عند المرضى الأكبر سنًا ، إلا أنه يمكن أن يحدث عند المرضى الأصغر سنًا أيضًا ، خاصةً أولئك المعرضين للإفراط في استخدام مفاصل معينة أو يعانون من إصابات كبيرة مثل تمزق الأربطة.

بينما يساهم النشاط أثناء النهار في الشعور بالألم الذي تشعر به في ركبتيك في الليل، فإن حقيقة أنك قد أبطأت بالفعل بما يكفي لتلاحظه.

إن علاج آلام الركبة هذه يدور حول إدارة الألم وما يمكنك القيام به لتقليل الضغط على تلك المفاصل.

يعتبر فقدان الوزن بداية مفيدة، إلى جانب كونه مفتاحًا للصحة الجيدة بشكل عام ، فإن خفض الوزن الزائد يقلل من الضغط اليومي على مفاصل وأربطة الركبة.

إذا كنت تفكر في استخدام مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية للمساعدة في تخفيف الألم ، فمن الأفضل تناول نابروكسين أو إيبوبروفين لأن لهما خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيف التورم.