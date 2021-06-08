اليوم السابع
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12.6 مليون يورو لتنفيذ مشروع أوروبى لدعم العدالة فى موريتانيا

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 11:00 م
12.6 مليون يورو لتنفيذ مشروع أوروبى لدعم العدالة فى موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني الرئيس الموريتاني
نواكشوط /أ ش أ/

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بدأت وزارة العدل الموريتانية، اليوم الثلاثاء، ورشة لتكوين العاملين فى محاكم العاصمة الموريتانية نواكشوط، ضمن مشروع أوروبى لدعم العدالة فى موريتانيا بغطاء مالى قدره 12.6 مليون يورو.

وذكرت وزارة العدل الموريتانية، أن الدورة التى تتواصل على مدى ثلاثة أيام، تستهدف رؤساء المحاكم والمدعين العامين ووكلاء الجمهورية ورؤساء كتاب الضبط فى محاكم نواكشوط، من أجل تحسين تنظيم العمل، وتحديث أساليب الإدارة، وتزويدها بأدوات لرصد الأنشطة، لتدعيم نظام قضائى ناجع وفعال، يشكل أهم الضمانات لترسيخ دولة القانون وتعزيز الممارسة الديموقراطية.

 


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