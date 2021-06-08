‏المغرب أكثر من 9 ملايين تلقوا الجرعة الأولى و6 ملايين الجرعة الثانية من لقاح "كورونا"

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تلقي 9 ملايين و216 ألفًا و223 شخصًا، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم، منهم 107 آلاف و380 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية.

ذكرت "الصحة المغربية"، أن 265 ألفًا و326 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية 6 ملايين و169 ألفًا و970 شخصًا.

يذكر أن المملكة المغربية تسلمت أكثر من 16.5 مليون جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا، منها 8 ملايين جرعة من لقاح أسترازينكا و8.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، وتسلم المغرب دفعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا طبقا لنظام كوفاكس.