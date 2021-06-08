اليوم السابع
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ومشروع الدلتا الجديدة يركز على إنتاج السلع الاستراتيجية..

وزير الزراعة: لدينا أكثر من 300 مشروع بتكلفة أكثر من 40 مليار جنيه

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 11:54 م
وزير الزراعة: لدينا أكثر من 300 مشروع بتكلفة أكثر من 40 مليار جنيه مشروع المليون ونصف فدان - أرشيفية
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه بعد مرور 7 سنوات على تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم البلاد شهد مصر نهضة زراعية كبيرة، مضيفا: لدينا أكثر من 300 مشروع تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه، مضيفا أن المساحة المستهدف زراعتها في مشروع الدلتا الجديدة تصل إلى مليون فدان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر عبر برنامجه "يحدث فى مصر"، المذاع على MBC مصر: "نلجأ للمياه الجوفية ونعالج مياه الصرف الصحى لرى المليون فدان بمشروع الدلتا الجديدة، مؤكدا أن تكلفة الفدان الواحد 250 ألف جنيه، وزراعة مليون فدان تكلفته 250 مليار جنيه.

وتابع الوزير قائلا، إن هناك 200 ألف فدان فى مرحلة الزراعة، والوزارة تستهدف زراعة 250 ألف فدان أخرى  بمشروع الدلتا الجديدة قبل نهاية العام الجارى، وأن مشروع الدلتا الجديدة يركز على إنتاج السلع الاستراتيجية مثل القمح والذرة لزيادة حصيلة النقد الأجنبى.

وأوضح الوزير أن تكلفة محطة الحمام 6 مليارات جنيه لإنتاج 6 ملايين متر مكعب.


وزير الزراعة

مشروع الدلتا الجديدة

يحدث فى مصر

مشروع المليون ونصف فدان

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