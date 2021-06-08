وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج لديهم رغبة قوية للمشاركة بمبادرة حياة كريمة

كتب محمود راغب

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن مبادرة حياة كريمة مبادرة رئاسية هامة تستدعى تكاتف المصريين فى الخارج لدعم وطنهم الأم بشأن هذه المبادرة.

جاء ذلك فى تصريحات لها قبل فعاليات ومراسم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة "حياة كريمة" بشأن المشاركة فى تنفيذ أهداف المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية و"حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.



وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن الكثير من المصريين فى الخارج لديهم رغبة قوية فى المشاركة فى مبادرة حياة كريمة لدعم القرى الأكثر احتياجا بالمحافظات لرد الجميل لوطنهم الأم .



وأعربت وزيرة الهجرة، عن سعادتها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بهدف تلبية نداء القيادة السياسية لدعم هذه المبادرة الهامة وتلبية طلبات ورغبات المصريين بالخارج للمشاركة فى مبادرة حياة كريمة لدعم القرى الأكثر احتياجا.