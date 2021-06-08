اليوم السابع
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مصرع طفل أصيب بحروق فى حريق شقة بمنشأة القناطر

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 03:08 م
مصرع طفل أصيب بحروق فى حريق شقة بمنشأة القناطر حريق- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى طفل مصرعه نتيجة إصابته في حريق اشتعل بشقته بمنشاة القناطر في محافظة الجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في إحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن إصابة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بحروق، وتم نقله إلى المستشفى، وتلقى العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، إخطارا من المستشفى يفيد أن الطفل فارق الحياة نتيجة تدهور حالته الصحية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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