مجلس التعاون الخليجى يؤكد دعم اليمن وتعزيز الأمن والاستقرار بأراضيه

إيمان حنا

أكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على الموقف الثابت و الداعم لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومساندته لليمن و الشعب اليمني و دعم المجلس لأمن ووحدة واستقرار اليمن وسيادته على أراضيه في ظل الشرعية الدستورية ووفق المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني و قرار مجلس الأمن رقم 2216، جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين للجمهورية اليمنية ، في مقر إقامته بسلطنة عمان، وذلك بمناسبة زيار الأمين العام والوفد المرافق له لسلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، وفق بيان صادر عن المجلس.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في الجمهورية اليمنية ، واستعراض جهود دول مجلس التعاون في دعم اليمن لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في مختلف المجالات، كما تم بحث مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الأمين العام خلال اللقاء الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم اليمن وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوعه، داعياً المجتمع الدولي لممارسة الضغط على جماعة الحوثي، للحد من الاستمرار في استهداف المدنيين والأعيان سوى على أراضى اليمن أو المملكة العربية السعودية من خلال اطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، والتي تمثل انتهاكاً صارخا للقانون الدولي وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة.

وعبر الأمين العام عن رفضه الكامل للتصعيد الحوثي في مأرب وكذلك عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والتعنت في معالجة خزان صافر، والذي يشكل تهديدا اقتصاديا و بيئيا كبيرا يتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لتفادي وقوعها.

وثمن الأمين العام المبادرة السعودية لوقف اطلاق النار متمنيا من جميع الأطراف العمل علي دعمها وتبنيها بهدف إنهاء الصراع وتهيئة البيئة المناسبة للانخراط في حوار سياسي يضع مصلحة اليمن و اليمنيين كأولوية نحو تعزيز الأمن والاستقرار فى اليمن.

كما ثمن الحجرف جهود سلطنة عمان في هذا الصدد وحرصها علي انهاء الصراع و الوصول الي حل سياسي يغلب مصلحة اليمن واليمنيين و يضمن استعادته لتعافيه و دوره ، منوها بالتقدير بدور المبعوث الاممي مارتين جريفيث و المبعوث الأمريكي تيماثي ليندركينج و جهودهما نحو انهاء الصراع دفع المسار السياسي لتحقيق مصلحة اليمن و اليمنيين و الامن و الاستقرار في ربوعه و المنطقة.